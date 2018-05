A Fernando Alonso, Nakadzsima Kazuki, Sebastian Buemi hármas nyerte az FIA hosszútávú világbajnokság 2018/19-es szuperszezonjának első versenyét, a spái 6 órást.

A 8-as számú Toyota győzelme sokáig biztosnak látszott, hiszen más gyári csapat idén nincs a szériában, a japán márka másik autója – amely eredetileg a pole-t is megszerezte – büntetés miatt a bokszutcából, körhátrányból indult. A 7-es Toyota amúgy magabiztos felzárkózással hozta a 2. helyet, a harmadik óra után egy perc körüli lemaradással követte a vezető autót, ám egy késői biztonsági autós szakasz után Mike Conway megszorongatta egy kicsit az utolsó etapot kezdő Alonsót. Az ír végül 1,4 másodperccel a spanyol mögött ért be.

A Toyoták mögött a 3. a Rebellion Racing lett Oreca-R-13-Gibsonjával, melyet a tavaly év végén kivonult Porsche volt versenyzői Andre Lotterer, Neel Jani és Bruno Senna vezettek.

