A döntés logikus, hiszen a bajnokságban jóval előrébb álló Hamilton azért hajtott, hogy a lehető legtöbb pontot hozza a nullázó Vettelen, ám a csapatfőnök Toto Wolff azt állítja, akkor is letiltották volna a versenyt, ha fordított a felállás és Hamilton próbál a vezető Bottas elé kerülni.

“Nem, egyáltalán nem (Hamilton pontmaximalizálásáról volt szó). Ha fordítva lett volna, Valtterivel az élen és Lewisszal a második helyen, akkor is ugyanígy döntöttünk volna. Pontosan ugyanígy. A lényeg az volt, hogy épségben beérjünk, és az élen állóé volt az elsőbbség. A csapat számára az volt a fontos, hogy bebiztosítsuk a kettős győzelmet, hogy minél több pontot hozzunk vissza a korábban balszerencse miatt elúszottakból.”

Wolff azt mondta, a hockenheimi történtekből nem érdemes arra következtetni, hogy ezek után a Mercedes már Hamiltont favorizálja:

“A verseny a legfontosabb. Mindig is azt mondtuk, hogy akkor hozunk csak ilyen kényelmetlen döntést, ha az idény utolsó harmadában-negyedében nagy különbség van a pilóták között. De most nagyon korán van még az ilyesmihez. Ma csak a kettős győzelem kedvéért tettük meg, de ahogy mondtam, fordított esetben is ugyanígy döntöttünk volna.”

Forrás: Fotó: Mercedes AMG