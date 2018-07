A Forma-1-es Német Nagydíjon mindkét élcsapatnál csapatutasítással rendezték a pilóták sorrendjét, a Ferrarinál még a 39. körben szóltak az akkor vezető Kimi Räikkönennek, hogy engedje el a frissebb gumikon jobb tempóra is képes Sebastian Vettelt – végül hiába, hiszen a német kicsúszott, eldobta a győzelmet –, míg a Mercedesnél az 58. körben, a biztonsági autós szakasz vége után mondták Valtteri Bottasnak, hogy a friss gumijai ellenére ne támadja tovább az első helyért Lewis Hamiltont.

A csapatfőnök, Toto Wolff utólag így magyarázta a döntést:

“Az előző három futamon annyi pechünk volt, annyi pontot dobtunk el, így akkor, amikor még mindig szemerkélt egy kicsit, nem akartuk, hogy csatázzanak a pilótáink. Így is meglett a győzelem. Azt mondtuk, srácok, hozzátok be az autókat, még ha jó is lenne csatát látni. Én akár már korábban is megléptem volna ezt, de nem számítottam rá, hogy Valtteri olyan keményen támad majd. Ez a versenyzői ösztön. És azt is bizonyítja, hogy a pilótáink versenyezhetnek egymással, de amikor húzós lett, azt mondtam, itt álljunk meg.”