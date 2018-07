A Forma-1-es Német Nagydíjon az 51. körben jobban eleredő eső káoszt hozott, a vezető Sebastian Vettel az 52. körben kicsúszott, az azonnal elrendelt biztonsági autós szakasz alatt pedig többen a bokszutcába indultak kereket cserélni.

A mercedeses Valtteri Bottas is így tett, és ment vele csapattársa, Lewis Hamilton is, ám a rádión ellentmondó üzeneteket kapott, így végül mégis a kint maradás mellett döntött, ám a pályára már a bokszutca-bejáratból, a záróvonalakon és a füves elválasztósávon keresztülvágva tért vissza.

LAP 53/67

Hamilton looks to come into the pits…

But instead stays out, and leads under Safety Car#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/lHBfioSng8

