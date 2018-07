A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko a hét elején arról beszélt a német Auto Motor und Sportnak, hogy a 2019-es versenyképesség érdekében szabad kezet adtak a Hondának a motorfejlesztések bármikori bevetésére, akár azon az áron is, hogy a Toro Rosso további hátrasorolásos büntetéseket szenved el az idény további részében.

A Honda szintre hozása azért olyan fontos, mert a jövő évtől már a nagycsapat is a japánok erőforrásával versenyez, ugyanakkor a Red Bull Racing főnöke, Christian Horner finomított egy kicsit Marko szavain, ő hangsúlyozza, hogy nem fogják egy az egyben feláldozni a Toro Rossót.

“Nem gondolom, hogy a Toro Rosso feláldozásáról van szó, de nyilvánvalóan adódik majd lehetőség arra, hogy megtudjunk ezt-azt, ami aztán a Toro Rossónak is hasznára válhat majd. Egyelőre nyitott a dolog, de a Toro Rosso is küzd a pozícióért a konstruktőri versenyben, ami nekik is fontos” – mondta, utalva arra, hogy a jelenleg a 8. helyen álló faenzaiakat erősen szorongatja a Sauber.