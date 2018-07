A 2018-as idényre a McLaren és a Toro Rosso motorszállítót cserélt, a wokingiak a Renault-val folytatják idén a bukdácsolásukat, míg a Honda a kisebbik Red Bull-csapatnál igyekszik felzárkózni a többi gyártóhoz.

A japánok a szezon első felében ígéretesen dolgoztak, ezért a Red Bullnál úgy döntöttek, 12 év után a nagycsapat is búcsút int a Renault-nak, 2019-től a Red Bull Racing is Honda-motorral megy. Annak érdekében, hogy a lehető legkisebb visszaesést hozza majd a váltás, az energiaital-gyártónál úgy határoztak, a szezon második felére szabad kezet adnak a Hondának, belátásuk szerint kísérletezhetnek a motorfejlesztéssel a Toro Rossónál, akár a cserékért járó hátrasorolásos büntetések árán is, írja a német Auto Motor und Sport.

“A döntést természetesen a Hondára bízzuk, de ha sikerül akár egy tizedet találniuk a fejlesztések során, akkor a versenyeken is kipróbálhatják a frissítést. Még akkor is, ha emiatt büntetéseket kapunk” – erősítette meg a Toro Rosso “feláldozását” a lapnak a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko.

Büntetések márpedig jönni fognak, hiszen Brendon Hartley és Pierre Gasly már így is túl van az erőforrás-részegységek engedélyezett keretén, gyakorlatilag minden újabb csere hátrasorolásokkal jár majd számukra, ami azt is jelenti, hogy nem lesz komoly esélyük arra, hogy a konstruktőri bajnokság 8. helyéről előbbre lépjenek.