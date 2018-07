A fentiekhez képest már apróság, de jól mutatja Ferrucci hozzáállását, hogy az FIA ellenőrének jelentése szerint a bokszutcában csak egy kesztyűben és mobiltelefont használva kóricált, előbbivel a biztonsági felszerelésre vonatkozó szabályt szegte meg, utóbbival pedig a vezeték nélküli távközlési eszközök bokszutcai használatára vonatkozó tilalmat. Ezekért összesen 6000 ezer eurós (1,9 millió Ft) bírságot kapott.

Ferrucci a futam után egyébkén a Twitteren sem bírt magával, nekiment csapattársának, “picsogósnak” bélyegezte, utalva arra, hogy Maini Franciaországban kiborult.

A Trident-csapat a Twitteren nyilvánosan kért bocsánatot Mainitől csapattársa – valamint Ferrucci édesapja – jó ideje tartó “sportszerűtlen” és “kulturálatlan” viselkedéséért, azt írták, 12 éves működésük alatt sosem láttak még ilyet, valamint jelezték, hogy történteknek jogi következményei lesznek (valószínűleg szerződésbontás, esetleg kártérítési ügy).

The contractual implications of what has happened will be dealt with by our lawyers. Never in these 12 years of sporting activity has anything even close to this ever occurred. We apologize for the show that we have regretfully offered.

