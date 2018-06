A vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíj előtt tartott Forma-2-es sprintfutam egyik indulója, a tridentes Arjun Maini (az F1-es Haas fejlesztőpilótája) műszaki hibákkal küszködve a 13. helyen ért be, a levezető körön pedig kitört belőle minden frusztráció, minden keserűség. Keresetlen szavakkal tette közszemlére az érzéseit, ritkán hallani ilyen megdöbbentő rádiózást:

SOUND ON: Perhaps the most incredible/unbelievable radio message you'll hear all season from @ArjunMaini_ 😮😮😮

“You don’t support me at all…I don’t want to race in this championship anymore…”

Latest F2 news: https://t.co/yZ6pRf30zI#SkyF1 #F1 #FrenchGP #F2 pic.twitter.com/KwH2RlH8A2

— Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) June 24, 2018