A negyedik helyről kezdhette a 2018-as F1-es Brit Nagydíjat Valtteri Bottas, és ott is intette le őt a kockás zászló, ám a győzelemhez is közel állt a Mercedes pilótája. A finn kezére játszott Kimi Räikkönen és Lewis Hamilton koccanása, majd Marcus Ericsson balesete is, melynek következtében pályára kellett küldeni a biztonsági autót.

Bottas ekkor a többiekkel ellentétben nem állt ki kereket cserélni, hanem átvette a vezetést, és használt közepes keverékeken haladt a cél felé. Azonban nem tudta sokáig tartani a mögötte friss lágy gumikon érkező Sebastian Vettelt, majd később a csapattárs Hamilton, és a másik finn, Räikkönen is elment mellette.

Bottas szerint előrébb végezhetett volna, ha kiállnak kereket cserélni. „Úgy éreztem, hogy lehetséges végigmenni” – mondta a finn. „Az edzéseken nem mentünk hosszú etapot a közepes keverékkel, a számításaink szerint azonban működniük kellett volna. Mégsem így történt.”