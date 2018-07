Olvass tovább

Azonban a kármentés ellenére sem boldog a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff. „Versenybaleset történt. Sajnos először Le Castellet-ben, majd itt is kiütöttek bennünket” – bosszankodott az osztrák. „Rengeteg konstruktőri pontunkba kerül ez. James Allison (technikai igazgató) szavaival élve: szerinted ez szándékos volt, vagy hozzá nem értés? Ezt még meg kell néznünk.”

Nemcsak a csapat, Hamilton is megkérdőjelezte a manővert dobogós interjúja során. „Érdekes taktikák voltak, de megteszünk mindent, hogy javuljunk a következő versenyekre” – mondta a brit, utalva az olasz csapat utóbbi incidenseire.

A Mercedes is kockáztatott a taktikával a futam végén, ám Wolff szerint jól döntöttek, amikor nem cseréltek kereket egyik pilótájuknál sem a biztonsági autós időszak alatt. „Bejött a húzás, mert pozíciót nyertünk” – mondta ezt annak ellenére Wolff, hogy Valtteri Bottas elbukta a vezető helyet a használt közepes gumikon, és végül csak a negyedik lett.

„A végén második és negyedik helyen értünk be, ami jobb, mint korábban volt. Abszolút ez volt a legjobb döntés. Azonban tudtuk, hogy nehéz lesz a vége” – zárta a Mercedes csapatfőnöke.

A másik oldalról a futam győztese, Vettel gyorsan rendezte a felvetést. „Ilyenek megtörténnek, hülyeség azt gondolni, hogy szándékosan történt” – mondta. „Nem is tudnék valakit ilyen pontosan kiütni. Franciaországban odaveszett az első szárnyam, a saját futamomat is elcsesztem. Könnyű összehozni egy bravúros manővert, de ugyanilyen könnyen lehet belőle baleset is. Szerintem felesleges is volt előjönni ezzel.”

Räikkönen is cáfolta, hogy szándékosan lökte meg Hamiltont:

„Néha előfordul az ilyen. Vicces, hogy azzal vádolnak, hogy szándékosan csináltam, pedig csak blokkolt a kerék, sajnos összeértünk, és mindketten meg is fizettük az árát. Utólag könnyű azzal jönni, hogy ellenük dolgozunk, pedig minket is jó néhányszor kiütöttek már, szóval az ilyesmi tényleg előfordulhat, ez van.”