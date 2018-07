A Red Bull számára a Brit Nagydíj első edzésnapja elég rosszul sikerült, nem elég, hogy a tempó alapján csak távoli harmadik erő a csapat, Max Verstappen az első edzés végén sebességváltó-hiba miatt állt le a pályán, a második gyakorláson pedig rögtön az elején a gumifalnak vágta az RB14-est a Luffield kanyarban.

“Azt hiszem túl gyorsan akartam menni a kemény gumin, így dobtam el. Sajnos olyan irányban kaptam el a falat, hogy leszakadt a jobb hátsó. Nem ideális, hogy elúszott a második edzés, de előtte legalább jónak tűnt az autót. A balansz rendben lehet, egyszerűen csak köridőt veszítünk az egyenesen” – magyarázta az Osztrák Nagydíj győztese, aki azt mondta, a szombati, harmadik edzésen pótolhatja a munka nagy részét, és csapattársa, Daniel Ricciardo adataira is támaszkodhat.

