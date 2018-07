📻 "I think I have a gearbox problem" #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/2oBscsG8XN

Verstappen has ground to a halt on the pit straight

A best of the rest, azaz a középmezőny legjobbja a haasos Romain Grosjean volt, de a francia – mondhatni, szokása szerint – hibázott, összetörte az autót. Grosjeanon az első kanyarban elhelyezett új DRS-zóna fogott ki. A tempós kanyarban a gyengébb aerodinamikájú autókat vezető pilóták nem is kockáztatták meg a nyitott szárnnyal való elfordulást, ám Grosjean, állítása szerint azért, mert egy hupli miatt nem tudta megnyomni a zárógombot, mégis nyitott DRS-sel kezdett fordulni, az autó pedig abban a pillanatban le is repült az ívről.

Az autó alaposan összetört, a francia nem is tud majd részt venni a második edzésen.

Team: "How's the car?" GRO: "Car is destroyed. I'm very, very sorry guys" #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/hDiIRr9xlT

A top10-be befért még a silverstone-i központú Force India két versenyzője, valamint a williamses Lance Stroll.

Az edzés során a haasos Kevin Magnussen újabb incidensbe keveredett, a dán pilóta ezúttal a mclarenes Fernando Alonsóval keménykedett a pályán, igaz, a kétszeres világbajnok sem hagyta magát. A rádión természetesen mindketten a másikra panaszkodtak.

Things are getting a bit testy between @alo_oficial and @KevinMagnussen (again)

📻Alonso claims the Dane tried to hit him at Turns 1 and 3

Could make for an interesting weekend 😮#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/adzqTxnNL2

— Formula 1 (@F1) July 6, 2018