Friday went from bad to worse for the Austrian Grand Prix winner 🙁 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/oXfLXXBnOQ

A három élcsapat pilótái mögött óriási szakadék tátongott, de a McLarennek örömteli dolog lehet, hogy Fernando Alonso volt a 6. A spanyol délelőtt a haasos Kevin Magnussennel keveredett adok-kapokba, délután pedig a sauberes Charles Leclerc-rel (10.) vívott sokkal elegánsabb csatát, oda-vissza előzték egymást az edzésen, mintha csak a versenyen lennének.

Leclerc and Alonso scrapping, not for the first time this year!

First time it's happened in a Practice session though…#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/KHj5gp7eAj

— Formula 1 (@F1) July 6, 2018