Lewis Hamilton és Valtteri Bottas mercedeses szerződése is kifut 2018 végén, és bár a négyszeres világbajnokkal már tavaly tél óta tárgyalnak, sem vele, sem a finnel nem hosszabbítottak még – vagy legalábbis nem jelentették be a dolgot.

Ezzel együtt eddig is több mint valószínűnek tűnt mindkettejük megtartása, a Mercedes csapatelnöke, Niki Lauda pedig mostanra félhivatalosan be is jelentette ezt:

“Garantálom, hogy a jövő évben is Lewis Hamilton és Valtteri Bottas vezet majd a Mercedesnél. Ez már eldőlt” – mondta az osztrák ORF-nek a háromszoros világbajnok legenda.

Hamilton állítólag rekordösszegért szerződött két további évre, ám a nagy szabályváltozásokat hozó 2021-re opciót sem vállalt, azt azonban nem tudni, Bottasnak mit ajánlanak, csak annyi világos, hogy a finn nem szeretne újabb egyéves szerződést, ő is 2020 végéig írna alá, ha rajta múlik.