A mercedeses Valtteri Bottas elnyújtott első etapot teljesítve vezette az Azerbajdzsáni Nagydíjat Sebastian Vettel előtt, és a Daniel Ricciardo és Max Verstappen balesete miatt életbe lépő biztonsági autós fázis alatt letudott cseréjével meg is őrizte az első helyet. Vettel az újraindítást követően megpróbálta megelőzni a Mercedes finnjét, ám elmérte az első féktávot, és visszaesett csapattársa, Kimi Räikkönen mögé.

Sebastian Vettel’s race took a turn for the worse at the restart 😬#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/ldPuoEBHuY

— Formula 1 (@F1) 2018. április 29.