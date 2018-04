Nem mutatott olyan erős versenytempót a Red Bull a vasárnapi futamon, mint amire a pénteki nap alapján számítani lehetett. Max Verstappen és Daniel Ricciardo azonban az egész futam során tartotta a 4-5. helyet, nagyokat csatázva egymással. Verstappen az utóbbi futamok minden dühét beletette ausztrál csapattársa elleni védekezésbe.

A csapat végül elnyújtott első etappal, majd ultralágyas hajrával próbált esélyt adni a pilótáknak, hogy felérjenek a dobogóra, ám a cseréknél a korábban Verstappent nagy nehezen megelőző Ricciardo megint csapattársa mögé került, és amikor a 40. körben ismét elszánta magát a holland még keményebben védekezett. Verstappen az első kanyar előtt a belső ívre húzódott, kivédve ezzel Ricciardo támadását. Azonban az ausztrál óriási tempókülönbséggel érkezett és már nem tudott megállni, egyenesen belerohant a holland autójába.

The pivotal moment in Baku 💥

Ricciardo and Verstappen collide in dramatic fashion

Recording a second double-DNF for Red Bull in three races#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/OMwH9Ct9BV

— Formula 1 (@F1) 2018. április 29.