Daniel Ricciardo és Max Verstappen balesetéből Valtteri Bottas profitált a legtöbbet. A Mercedes pilótája a baleset miatti biztonsági autós időszakban ejtette meg egyetlen kerékcseréjét, amivel “végleg” az élre állt, hiszen az ultralágyakon minden esélye megvolt, hogy már az üldöző Sebastian Vettel előtt maradjon.

Az újraindítást jól kapta el Bottas, Vettel bevetődős támadása sem kottyant meg neki. Ám a kör végén jött a dráma, amikor is ráhajtott a pályán heverő törmelékre, ami kivágta jobb hátsó gumiját. Mindez három körrel a futam vége előtt történt. A finn meg sem próbált visszakocogni a bokszba a hat kilométer hosszú bakui aszfaltcsíkon, feladta a versenyt.

Race win = GONE 😫 A puncture denied Valtteri Bottas his first win of the season#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/uc6VOuAupL — Formula 1 (@F1) 2018. április 29.

„Szerencsétlen dolog. Alapvetően nehezek az utcai pályák, számos ütközés történik, és a törmelék gyakran gondot okoz. Ezúttal én voltam balszerencsés” – mondta a finn. „Fogalmam sem volt róla, mikor mentem át a törmeléken, nem láttam semmit. Az újraindítást követően úgy éreztem, jó versenyem lehet, én irányítottam. Egy kis különbséget sikerült kiautóznom, erre ez történt. Nem tudom mikor mentem át a törmeléken, nem tudok mit mondani.”

„Az utóbbi versenyeken közel voltunk a győzelemhez. Jó, hogy most Lewis révén nyert a csapat, de én… két hét múlva újra próbálkozom” – mondta Bottas, akit nem hangolt le teljesen a kiesés. Arra a kérdésre, hogyan teszi túl magát a mai élményeken, könnyen felelt. „Talán tíz sör, és megleszek! Túl leszek rajta, mindig túl kell a nehézségeken lépni, ez is a versenyzés része, habár ez most nagyon fájdalmas.”