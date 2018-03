“Nagyon ambiciózusan terveztük az autót, így kellene a minél több futás, hogy kiismerjük a hűtést, nem a garázsban kellene tölteni az időt. Úgy gondolom, hogy a tegnapi versenyszimulációt gond nélkül teljesítettük, most is fut az autó, nincs már gond. Igazítottunk a hűtésen, eddig bevált” – folytatta.

Strong teamwork in the garage gets Fernando back on track to continue win the afternoon's run plan. #F1Testing

A Ferrarin és a McLarenen kívül egyik csapat sem ment 1:18 alá, a harmadikként rangsorolt renault-s Carlos Sainz ráadásul mclarenes honfitársánál is rosszabb napot könyvelhetett el, a sárga-fekete autó délelőtt mindössze négy kört ment, sebességváltó-hiba miatt aztán hosszú-hosszú ideig a garázsban vesztegelt, végül 45 kör jött össze.

A legnagyobb táv a Haasé lett a zárónapon, Romain Grosjean 181 kört teljesített.

Sem a Red Bullra, sem a Mercedesre nem került fel a hiperlágy, így nem derült ki, hogy mennyire gyors a Ferrari két legközelebbi riválisa, a bajnokcsapat egyértelműen rejtegette a valós teljesítményét Barcelonában. A Mercedes egyébként két pilótájával együtt a 200-as körszámot is átlépte a zárónapon.

A nap egyetlen komoly incidense az újonc Charles Leclerc nevéhez kapcsolódott, a monacói ifjonc még délelőtt vágta a gumifalnak az Alfa Romeo Saubert, az autót később megjavították, folytatni tudták a munkát.

That is THE END of Winter #F1Testing! (we survived) A decent recovery for @Charles_Leclerc with 75 laps completed in total 👊

