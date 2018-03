A 2018-as Forma-1-es előszezoni tesztelés hetedik, utolsó előtti napján a Ferrari egészen elképesztő idővel rukkolt elő, Sebastian Vettel délelőtt Daniel Ricciardo előző napi rekordját közel egy másodperccel megjavítva 1:17,182-es kört ment Barcelonában.

A német ideje mindenképpen igen erős, de érdemes hozzátenni, hogy a fő riválisok, a címvédő Mercedes és a Red Bull sem hajtott a tempóra, sokkal inkább a hosszú etapokra koncentráltak, azokon pedig elég kiegyenlítettnek tűnnek az erőviszonyok, az átlagokat tekintve pedig még mindig a Merci a leggyorsabb.

30 MINS TO GO: @LewisHamilton hammers past the 75 lap mark!

Epic stint for the Champ as the W09 closes in on 180 laps!! 💪💪💪#DrivenByEachOther #F1Testing pic.twitter.com/i7LIBvualS

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 8, 2018