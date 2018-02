Kedden Sebastian Vettelen volt a sor, hogy először tesztelje a Ferrari 2018-as modelljét, az SF-71Ht, amellyel az eddigi két nap legjobbjának számító 1:19,673-as kört futott, 98 körével pedig a legnagyobb távot is teljesítette a napon.

Ma a havazás miatt el sem indult a tesztnap, de már kedden is igen hideg volt, késő délutánra eső, havas eső is szemerkélni kezdett. Vettel sem örült ennek:

“Nagyon hideg van, de a fő, hogy ha megnézzük az eredménytáblát, így is sikerült majdnem 100 kört mennünk. Figyelembe véve, hogy még havazott is, összességében nem rossz, de nagyon nehéz a gumikba életet lehelni. Mindenki ezzel küszködik. Alig 3-4 fok volt, nagyon hideg. Nem ilyen körülmények között versenyzünk. Nem is érdemes a részletekbe mennünk, remélem, hogy a jövő hét jobb lesz!”