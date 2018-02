Vettel nem csak a leggyorsabb, de a legszorgalmasabb is volt kedden, a német 98 körrel zárta a napot. Bottas háromtizeddel és négy körrel maradt el tőle. A harmadik Vandoorne lett, ám a belga csak 37 kört futott, ugyanis a kipufogó meghibásodása túlmelegedést okozott, a motorborításon is jól látható égésnyomok jenetek meg, a narancs autó már nem is járt kint a pályán ezután.

Szintén nem volt sima napja a Red Bullnak, Max Verstappen munkáját üzemanyagszivárgás hátráltatta.

A Renault és a Toro Rosso-Honda hétfőhöz hasonlóan problémamentes és eredményes napot zárt.

A Williamsnél az újonc Szergej Szirotkin, és az orosz miatt hoppon maradt, tesztpilótai szereppel “kárpótolt” Robert Kubica osztozott az autón, a lengyel bő háromtizedet adott fiatal csapattársának.

But @Charles_Leclerc got back on track shortly after this scare #F1 #F1Testing pic.twitter.com/p1Kz94j4vJ

Pushing the limits means you overstep them occasionally 😬

Érdekes módon mindhárom Ferrari-motoros autó járt a pályán kívül a nap folyamán: Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber) és Kevin Magnussen (Haas) is a 4-es kanyarban keveredett a kavicságyba, míg Vettel az 1-es kanyarban csúszott ki, de folytatni tudta.

Just how slippery was it on Tuesday morning in Barcelona?

THIS slippery 👀

But @KevinMagnussen managed to avoid the barriers 👍#F1 #F1Testing pic.twitter.com/1tXelhUSML

— Formula 1 (@F1) February 27, 2018