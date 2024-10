„Rohadjanak meg a niggerek!” – hallatszott tisztán, érhetően az amerikai Daniel Swenson robotporszívójának hangszórójából. A minnesota állambeli (USA) ügyvéd számára csak részben volt meglepő a háztartási kisgép trágárkodása, ugyanis már korábban is tapasztalt hasonlót.

Az ausztrál ABC News beszámolója szerint az Ecovacs márkájú robotporszívókat az elmúlt egy év során többször is meghekkelték az Egyesült Államokban, Swenson sztorija csak egy a sok közül.

A jogász első ízben – saját leírása szerint – szakadozó rádióadásra emlékeztető távoli beszédfoszlányokat hallott a robotporszívójából, melynek appján látta is, hogy egy ismeretlen csatlakozott az eszközre. Akkor egy egyszerű kikapcsolással, újraindítással, újrakapcsolódással kezelte a helyzetet, ám később jött a már említett újabb „támadás”.

A férfi azt mondta, végső soron örül, hogy a hekker a trágár szövegekkel felhívta magára a figyelmet, hiszen a porszívót az otthonuk azon szintjén használták, ahol a gyermekeik is használják a fürdőszobát, így titokban, intim helyzetekben is megfigyelhették volna a család tagjait. Swenson egyébként a második eset után fogta a készüléket, elrakta a garázsba.

Tavasszal ugyanennek a gyártónak egy másik robotporszívóját egy Los Angeles-i otthonban hekkelték meg, akkor az eszközzel a család kutyáját zaklatták, kergették, míg néhány nap különbséggel a texasi El Pasóban egy Ecovacs hangszóróján keresztül rasszista kifejezéseket vágtak a tulajdonos fejéhez.

A biztonsági rés az gyártó kettős azonosítási rendszerének második, PIN-kódos lépcsőjében volt, a kijavítással pedig nem is siettek, azaz nem arról van szó, hogy minden egyes robotporszívó hasonlóan könnyen meghekkelhető. A történet ugyanakkor rámutat, hogy a a hálózatra kapcsolt okoseszközök, az ún. Internet of Things alapvetően biztonsági kockázatot rejthet, a kamerákkal, mikrofonnal felszerelt háztartási eszközökkel, okosotthon-rendszerekkel óvatosan kell bánni, ma már a porszívó, a hűtőgép is kémkedhet utánunk.