A Volkswagen-csoport több márkája bő egy hete jelentette be, hogy autóikban elérhetővé válik a ChatGPT, és most a francia Peugeot is hasonló hírrel állt elő.

A gyártó korábban széles körű próbaidőszakban számos autójába működtette már a mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatást, a 3008-asban mi is próbáltuk, a sikeres tesztek után gyakorlatilag minden aktuális és hamarosan érkező modelljén, így még a haszonjárművein (Partner, Expert) is elérhetővé teszi azt.

Az i-Cockpit rendszerbe integrált alkalmazást egy „OK, Peugeot”-val lehet aktiválni, hogy azután bármilyen kérdésre megpróbáljon válaszolni, a szükséges információkat begyűjtve tájékoztatni, vagy akár csevegéssel, viccekkel szórakoztasson bennünket.

A ChatGPT-t a az újonnan vásárolt autóknál a Connect Plus csomagban lehet beszerezni, míg a korábban vásárolt járművek tulajdonosai a forgalmazónál érdeklődhetnek a beszerzésről.

A márka legnagyobb piacain, Németországban, Ausztriában, Spanyolországban, Franciaországban Olaszországban, Portugáliában és az Egyesült Királyságban most hétfőtől működhet a ChatGPT a Peugeot-kban, a hónap végéig pedig Dánia, Írország, Norvégia, Svédország, Svájc, a Benelux-államok, Lengyelország és Csehország is bekerül a körbe.

Ahogy látható, hazán egyelőre nem szerepel a listán, de a Peugeot Magyarország marketingvezetője, Mocsai Zoltán azt mondta a Vezessnek, hogy folyamatosan bővül majd az országok sora, némi lokalizációt követően valószínűleg pár hónapon belül már az itthoni Peugeot-tulajdonosok is szóba elegyedhetnek autóikkal.