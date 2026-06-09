A nagy meleg és a jelentősen megnövekedett vízigény miatt a zalaszentgróti vízmű kapacitása nehezen tudja kiszolgálni a fogyasztást, ezért 2026. május 28-tól I. fokozatú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszentgróton és a környező településeken.

Az intézkedés célja, hogy a legmelegebb időszakban is minden háztartásban biztosítható legyen az alapvető ivóvízellátás. A szolgáltató és az önkormányzat ezért arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban különösen figyeljenek a takarékos és felelősségteljes vízhasználatra.

A korlátozás ideje alatt

tilos tömlővel locsolni a kerteket és zöldterületeket,

valamint járdát vagy utat mosni,

nem lehet működtetni az automata öntözőrendszereket,

gépjárművet sem szabad tömlővel mosni,

és a medencék feltöltése is tiltott.

A szabályok betartása a város és a környező települések közös érdeke, hiszen csak így biztosítható, hogy a vízellátás folyamatos maradjon a megnövekedett fogyasztás mellett is.

A korlátozások megszegése hatósági eljárást és bírságot vonhat maga után. A lakosság együttműködését kérik annak érdekében, hogy a térségben ne alakuljon ki komolyabb vízellátási probléma.