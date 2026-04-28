Több nyugat-európai országban is vasszigorral büntetik a gyorshajtókat, Svájc az egyik legszigorúbb, ahol ha 80 km/órával lépik túl a megengedett legnagyobb sebességet, már bűncselekményről van szó, amiért akár több év szabadságvesztés is járhat, ahogy az alábbi példa is mutatja.

Az ügy még 2021-ben indult, amikor a fiatal nő többször is felvette és megosztotta a közösségi médiában, ahogy a svájci autópályán száguldozik, a videók pedig eljutottak a rendőrökhöz is. A nyomozás során a hatóság végül összesen nyolc olyan esetet talált, amikor az elkövető jelentősen túllépte a sebességkorlátozást, ebből öt alkalommal bűncselekménynek minősülő mértékben, tudósít az Auto Motor und Sport.

A vádak közül a legsúlyosabbat is egy ilyen videó támasztott alá, amin látszott, hogy az elkövető 238 km/órával megy a svájci A3-as autópályán este 11 körül. Itt súlyosbító tényező volt, hogy sötétben nagyon balesetveszélyes ilyen sebességgel közlekedni.

A Glarus kantoni bíróság csak ezt a bűncselekményt 26 hónapos szabadságvesztéssel büntette, ez pedig nem is a legsúlyosabb kiszabható büntetés, de az esetek sora még nem ért véget. Ugyanebben az évben még négyszer követett el hasonló bűncselekményt, ebből kétszer szintén kétszázas tempó felett.

A maradék három eset szabálysértésnek minősült, ilyen volt, amikor az autópályán „csak” 79 km/órával lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet, és amikor 89 km/órával hajtott át egy gáton, ahol 40-es korlátozás volt érvényben.

A nő a nyomozás ideje alatt sem javult meg: ismét megfogták gyorshajtással, nem állt meg egy stoptáblánál, és egy ráfutásos balesetet is okozott. Ezekért összesen további 22 hónapot kapott.

Ennyi bizonyítékkal szemben a nő végül két kivétellel minden vádat beismert, így a kantoni bíróság 2025-ben összesen 48 hónapos, azaz 4 éves szabadságvesztésre ítélte.

Az elítélt fellebbezett, de svájci a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság idén áprilisban helybenhagyta az ítéleteket, melyek így jogerőre emelkedtek, az elítéltnek pedig még 3000 frankot (1,2 millió forintot) kell kifizetnie eljárási költségként a füstbe ment fellebezésért.

A cikk szerzője Takács Hunor