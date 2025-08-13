Mindennapos gyorshajtás történt Svájcban: egy autós 27 kilométer/órával lépte át a megengedett sebességhatárt a svájci Lausanne városának egyik utcájában, 50 km/óra helyett 77 km/órával „száguldott”. A következmény, és a bírság azonban korántsem átlagos, mert közel 38 millió forintnak megfelelő frankot ért ez a kihágás.

Miért ez az elképesztő mértékű büntetés?

Svájcban komolyan veszik a gyorshajtást, és Vaud kantonban olyan rendszert alakítottak ki, ami minden szabályszegőnek fáj, legyen bármilyen gazdag. A svájci „24 Heures” számolt be először az esetről, és közölték, hogy a meg nem nevezett férfi egy francia állampolgár, akit a Bilan svájci gazdasági hetilap Svájc 300 leggazdagabb embere között tart számon – több százmillió dolláros vagyonnal.

A svájciak nincsenek egyedül. Németország, Franciaország, Ausztria és az skandináv országok mind jövedelmen alapuló büntetéseket szabnak ki. Így a visszeső, vagy kirívó gyorshajtás egy ultragazdag autós esetén ilyen extrém, akár 30-40 milliós büntetést is jelenthet.

Ez nem jelenti azt, hogy aki papíron semmit se keres, annak ne lenne elrettentő erejű a törvény. Ők pénzbírság helyett elzárásra, szabadságvesztésre is számíthatnak.

Ebben a konkrét esetben napi 2000 frankot (840 ezer forint) számolt fel a bíróság, mert az előírás szerint a férfi 40 napnyi „jövedelme” alapján határozta meg a 80 ezer frankos (33,5 millió forint) felfüggesztett bírságot, amelyhez 10 ezer frank (4,2 millió forint) azonnali befizetés is társult.

A nagyobb összeget csak akkor kell befizetnie, ha három éven belül újra bemérik valahol gyorshajtásért. Egy újabb szabálysértés ugyanis automatikusan aktiválná a felfüggesztett bírságot.

Vincent Derouand, a Vaud kanton ügyészségének szóvivője elmondta, hogy a vádlott nem fellebbezett a döntés ellen, amelyet júniusban hoztak meg a közel egy évvel korábbi – 2024. augusztusi – szabálysértés miatt.

Az újság arról számolt be, hogy a férfit már nyolc évvel ezelőtt is elkapták egy hasonló gyorshajtási szabálysértésért, akkor is 10 000 svájci frank büntetést fizetett, és további 60 000 frank várt volna rá, ha a következő két évben újabb szabálysértést követ el.