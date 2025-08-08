A fix sebességmérők nem pihennek, nem alsaznak, figyelik a forgalmat, ha durva gyorshajtást észlelnek, akkor beindítják a bírságolás folyamatát.

Mint a rendőrség beszámolójából kiderül, hogy a Budapest III. kerületében kihelyezett trafiboxok előtt több mint 316 ezer jármű haladt el a júliusban. Ezek közül 406 alkalommal történt gyorshajtás, melyeket a rendszer rögzített. Volt közöttük extrém gyorshajtó is.

Egyikük a Hadrianus utcánál a megengedett 70 km/h helyett 142 km/h-val közlekedett, a sebességtúllépést 140 ezer forint közigazgatási bírsággal szankcionálják.

Jelenleg Budapest III. kerületében az alábbi helyeken vannak trafioboxok, azok a tartóeszközök amelyekbe a rendőrség helyezhet sebességmérőt.

  • Batthyány u. a Madzsar J. utcánál
  • Batthyány u. a Pünkösdfürdő utcánál
  • Rákóczi utca 1.
  • Szentendrei út 95.
  • Bécsi úton a Váradi utcánál
  • Bécsi úton a Vörösvári útnál
  • Nánási út Vitorla utcánál
  • Királyok útja 170.

