A fix sebességmérők nem pihennek, nem alsaznak, figyelik a forgalmat, ha durva gyorshajtást észlelnek, akkor beindítják a bírságolás folyamatát.

Mint a rendőrség beszámolójából kiderül, hogy a Budapest III. kerületében kihelyezett trafiboxok előtt több mint 316 ezer jármű haladt el a júliusban. Ezek közül 406 alkalommal történt gyorshajtás, melyeket a rendszer rögzített. Volt közöttük extrém gyorshajtó is.

Egyikük a Hadrianus utcánál a megengedett 70 km/h helyett 142 km/h-val közlekedett, a sebességtúllépést 140 ezer forint közigazgatási bírsággal szankcionálják.

Jelenleg Budapest III. kerületében az alábbi helyeken vannak trafioboxok, azok a tartóeszközök amelyekbe a rendőrség helyezhet sebességmérőt.

Batthyány u. a Madzsar J. utcánál

Batthyány u. a Pünkösdfürdő utcánál

Rákóczi utca 1.

Szentendrei út 95.

Bécsi úton a Váradi utcánál

Bécsi úton a Vörösvári útnál

Nánási út Vitorla utcánál

Királyok útja 170.

