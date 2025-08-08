A fix sebességmérők nem pihennek, nem alsaznak, figyelik a forgalmat, ha durva gyorshajtást észlelnek, akkor beindítják a bírságolás folyamatát.
Mint a rendőrség beszámolójából kiderül, hogy a Budapest III. kerületében kihelyezett trafiboxok előtt több mint 316 ezer jármű haladt el a júliusban. Ezek közül 406 alkalommal történt gyorshajtás, melyeket a rendszer rögzített. Volt közöttük extrém gyorshajtó is.
Egyikük a Hadrianus utcánál a megengedett 70 km/h helyett 142 km/h-val közlekedett, a sebességtúllépést 140 ezer forint közigazgatási bírsággal szankcionálják.
Jelenleg Budapest III. kerületében az alábbi helyeken vannak trafioboxok, azok a tartóeszközök amelyekbe a rendőrség helyezhet sebességmérőt.
- Batthyány u. a Madzsar J. utcánál
- Batthyány u. a Pünkösdfürdő utcánál
- Rákóczi utca 1.
- Szentendrei út 95.
- Bécsi úton a Váradi utcánál
- Bécsi úton a Vörösvári útnál
- Nánási út Vitorla utcánál
- Királyok útja 170.
