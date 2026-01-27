Elsőre jelentéktelennek tűnő szabálysértés miatt ütötte meg a bokáját egy autós Svájcban. Három éven át nem volt hajlandó beismerni a bűnösségét, így az ügye már a Szövetségi Legfelsőbb Bíróságon kötött ki – írja a Watson.ch.

Hivatalosan 64 km/órával mérték be, de a műszaki hibahatár figyelembevételével 61 km/órás sebességet állapítottak meg a hatóságok.

Mivel az érintett delémont-i szakaszra 60-as sebességkorlátozás vonatkozik, 1, azaz egy km/órával lépte túl a megengedett sebességet.

A férfira 40 svájci frankos, mostani árfolyamon számolva alig 17 ezer forintos bírságot szabtak ki, de ő nem akarta befizetni arra hivatkozva, hogy gyorshajtás napján nem ő vezette az autót. Hiába kötötte azonban az ebet a karóhoz, ugyanis a bíróságon megállapították, hogy valóban ő látható a traffipax által készített felvételen.

A kantoni bíróság döntését a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság is helybenhagyta. Az ítélet értelmében a férfinak így nemcsak az elenyésző mértékű pénzbüntetést kell kifizetnie, hanem az egész procedúra minden járulékos bírósági költségét, melyekkel a végösszeg 2600 svájci frankra rúg, ami csaknem 1,1 millió forintnak felel meg.

