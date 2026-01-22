Miközben Magyarországon mindennapos jelenségnek számít, hogy a járművezetők – akár a közösségi oldalakon, akár az erre alkalmas navigációs alkalmazásokon (pl. Waze) keresztül – jelzik egymásnak, hol készüljenek sebességmérésre, vannak országok, ahol könyörtelenül szankcionálják, ha valaki így tesz.

Ezen országok közé tartozik a vagyoni helyzethez igazodó, éppen ebből fakadóan sokszor drasztikus büntetéseiről ismert Svájc is. Egy 60 éves aargaui nő a saját bőrén tapasztalta meg, milyen következményekkel jár, ha valaki egy Facebook-bejegyzésben figyelmezteti az autóstársait arra, hogy hol figyeljenek a traffipaxra.

A nő ebbe a hibába még tavaly nyáron esett bele, ráadásul egy másik bejegyzést megosztva, amiben egy félig-meddig fix sebességmérő kamerára hívták fel a figyelmet. Ennek ellenére az ügyészség úgy ítélte meg, hogy a nő azzal, hogy a „Megosztás” gombra nyomott, megsértette a közúti közlekedésre vonatkozó szabályokat – írja a 20minutes.

Az ügyben egy harmadik fél bejelentése nyomán indult nyomozás. A nőt pedig akármennyire a jó szándék vezérelte, Svájcban a segítségnyújtás ezen módja már több mint egy évtizede illegális.

A nőt 200 svájci frankra, átszámítva több mint 80 ezer forintra büntették meg, de a bírósági költségekkel együtt ennek háromszorosára, azaz csaknem 250 ezer forintra rúg a végösszeg. Ha nem fizeti be a büntetését, kétnapos börtönbüntetésre számíthat.

