Az idő pénz – szól a régi közmondás. Szeptember közepe óta a svájci Birsfeldenben ez már a gyakorlatban is így van: az önkormányzat döntése alapján érvénybe lépett a rendelet, melynek értelmében 100 frankot, átszámítva mintegy 42 ezer forintot kell fizetnie annak, aki 15 percnél kevesebbet tölt a településen, azaz kvázi átautózik rajta – szúrta ki az Auto Świat.

A városvezetés a szokatlan sarcot azért vezette be, mert az áthaladó forgalom miatt nőtt a zajterhelés, ezzel együtt romlott a helyiek életminősége. Több okra vezethető vissza, hogy az autósok Birsfeldenen vágták, illetve vágnak keresztül a mai napig. Az egyik, hogy a német-svájci határhoz közeli Bázel környékén meglehetősen bonyolult az autópálya-hálózat, másfelől a felújítások miatt rengeteg a dugó – így aki időt akar nyerni, kénytelen kerülőutakat igénybe venni.

A forgalmat kamerák figyelik, amik automatikusan leolvassák a településen áthajtó járművek rendszámát. A rendszer azonban jócskán felülmúlta a hatóságok előzetes várakozásait, ugyanis 15 helyett 1000 bírságot szabnak ki naponta. Ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy a közlekedők még csak nem is magánutakon, hanem közutakon autóznak, minden nap 100 ezer frank, azaz 42 millió forint kerül az önkormányzat kasszájába, és valamelyest csökkent is az átutazók száma.

A kerülő autósok ráadásul a sarccal együtt is önként és dalolva használják az utat – szó sincs arról, hogy csapdába ejtenek őket, lévén, hogy a változásról minden lehetséges helyen, felületen tájékoztatást adtak.

