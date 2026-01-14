Jelentősen szigorította a gyorshajtásért járó büntetéseket Franciaország: azokat a sofőröket, akiket legalább 50 km/órával a megengedett sebességhatár felett mérnek be, immár nem szabálysértőként, hanem bűnelkövetőként kezelik – jelentette be nemrég a francia belügyminisztérium.

Az intézkedés célja egyértelmű: visszaszorítani azokat az extrém közlekedési kihágásokat, amelyek aránytalanul nagy szerepet játszanak a halálos közúti balesetekben.

A tárca közlése szerint a „très grand excès de vitesse”, vagyis a kirívó mértékű gyorshajtás bűncselekménynek minősül, és büntetőjogi eljárást von maga után. Ez alapvető különbség a korábbi gyakorlathoz képest, amikor még a nagyon nagy sebességtúllépés is „csupán” súlyos szabálysértésnek számított.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az új besorolás nemcsak elvi szigorítás. Az érintett sofőrökre komoly szankciók várhatnak:

akár 3 hónap szabadságvesztés,

legfeljebb 3 750 eurós pénzbírság (1,5 millió forint),

a vezetői engedély azonnali bevonása,

a jármű ideiglenes vagy végleges elkobzása,

valamint az ügy bekerül a bűnügyi nyilvántartásba.

Ez utóbbi különösen érzékeny pont, hiszen egy büntetett előélet később problémát jelenthet munkavállalásnál, biztosításkötésnél vagy akár külföldi utazásoknál is.

Miért volt szükség a szigorításra?

A francia rendőrségi statisztikák szerint a halálos kimenetelű közúti baleseteknél aránytalanul gyakran jelenik meg az extrém sebesség, mint kiváltó ok. A hatóságok úgy látják, hogy a korábbi pénzbírság és jogosítvány-elvétel nem volt elég visszatartó azok számára, akik tudatosan lépik túl a sebességhatárokat.

A Belügyminisztérium hangsúlyozta: az intézkedés nem az átlagos autósokat célozza, hanem azokat, akik szándékosan és kirívóan veszélyeztetik mások életét.

Külföldi autósok sincsenek kivételben

Fontos tudni, hogy a szabály nem csak francia állampolgárokra vonatkozik. Külföldi – így magyar – autósok esetében is ugyanúgy alkalmazható a büntetőjogi eljárás, beleértve a helyszíni intézkedéseket és a jármű lefoglalását is. Ez egyébként már Ausztriában is így működik, volt már magyar “áldozata” a gyorshajtásnak a szomszédban.

Franciaország ezzel a lépéssel világos jelzést küldött: az extrém gyorshajtást nem közlekedési hibának, hanem súlyos társadalmi veszélyeztetésnek tekinti. Az új szabályozás a rendőrség kezébe erősebb eszközöket ad, a sofőröknek pedig egyértelmű határt húz.