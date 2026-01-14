Az alábbi felvételen a Ladánybene-Kecskemét közötti, 6:35-ös járat látható. Az utasok videója pedig arról árulkodik, hogy a busz ajtaja menet közben teljesen nyitva volt, a felvételt az egyik közösségi oldalon osztották meg.

Megkerestük a MÁV-Csoportot (akikhez a Volán is tartozik), hogy adjanak részletes tájékoztatást arról, miért közlekedett nyitott ajtóval az említett járat. Kérdéseinkre az alábbi válasz érkezett:

“Azonnal vizsgálatot indítottunk, és megállapítottuk, hogy az érintett autóbusz levegőrendszere a rendkívül hideg időjárás miatt az ajtók nyitása és zárása során nem tökéletesen működött: így autóbusz-vezetőnk hiába indult el a megállóhelyről úgy, hogy a zárásról többszöri gombnyomással gondoskodott, az ajtó tényleges becsukódásáról sajnos elmulasztott meggyőződni, így az autóbusz mintegy 100-150 méternyi utat a videón látható módon tett meg.

Az érintett autóbusz-vezetővel szemben eljárást kezdeményeztünk, a mulasztására figyelmeztettük.

Ugyanakkor az eset más tanulsággal is szolgál: sajnálatos módon az elmúlt időszakban egyre több esetben fordul elő, hogy az utasok a járművön észlelt problémát nem a helyzet kezelésére jogosult autóbusz-vezető felé jelzik elsőként, hanem arra összpontosítanak, hogy abból minél előbb közösségi médiás tartalmat gyártsanak.

A hibáinkat természetesen nem kívánjuk takargatni, így eszünk ágába sincs megakadályozni abban senkit, hogy az ilyen esetekről posztoljon, a nyilvánossághoz forduljon. Arra viszont kérjük minden tisztelt utasunkat, hogy amennyiben rendellenességet tapasztal, első körben az autóbusz-vezetőt értesítse, ne videót készítsen és posztoljon. A biztonság előrébb való, mint a lájkok.”