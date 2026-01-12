A CES forgatagában, Las Vegasban rengeteg futurisztikus kütyüt és járművet lát az ember, de kevés olyan akadt, ami ehhez a guruló luxusotthonhoz fogható. Az AI-THd-t, Amerika első vezethető, mesterséges intelligenciával vezérelt lakóbuszát nézhettem meg közelebbről.

Nemcsak kívülről vettem szemügyre, fel is szálltam a fedélzetre, körbejártam, benéztem minden zugába – és pár percre tényleg olyan érzésem volt, mintha a jövőbe pillanthattam volna be.

Első ránézésre az AI-THd egy letisztult, modern lakóautónak tűnik, de amint kinyílik, rögtön kiderül, miért hívják Transformer otthonnak. A karosszéria három irányban bővül, a hossza nagyjából 8 méterről 10-re nő, a belső tér pedig közel a duplájára tágul. A végeredmény körülbelül 37 négyzetlábnyi élettér, ami már nem egyszerűen egy lakóbusz, hanem egy valódi, kerekeken guruló lakás.

Galéria

13 fotó

Az utastérben – vagyis a lakásban – válik igazán érdekessé a koncepció. A vezetőfülke pillanatok alatt átalakulhat mobil irodává vagy akár egy második hálószobává. A bútorok nem csak dizájnosak, hanem kifejezetten praktikusak: használat után könnyedén összezárhatók, több funkciót kiszolgálnak. Az egész tér azt sugallja, hogy ezt nem hétvégi kiruccanásokra találták ki, hanem hosszabb utazásokra.

Az AI-THd egyik legnagyobb ütőkártyája az önellátás. A CES-en külön felhívták a figyelmet a nagy kapacitású, 5 kW feletti napelemes rendszerre, ami az energia jelentős részét biztosítja. Van a fedélzeten egy nagyon összetett víztisztító, amely képes a levegő páratartalmából is ivóvizet előállítani, de akár a szennyvízből is.

Az “okos” jelző itt nem marketingfogás: a mesterséges intelligencia folyamatosan figyeli az energia- és vízfogyasztást, előre jelez, optimalizál, és mindent egy alkalmazáson keresztül lehet vezérelni.

Biztonsági rendszer, aktív monitoring, internetkapcsolat – gyakorlatilag egy modern okosotthon teljes tudása költözött be a járműbe.

A belső teret bármelyik budapesti, minimál stílusban berendezett lakás megirigyelhetné: hangulatos, többzónás világítás, teljes értékű háztartási gépek, kétzónás légkondi és egy komoly multimédiás rendszer fogadja az utasokat a nappaliban. Van „privacy mode” is, ami egyetlen gombnyomással zárja el a külvilágot és nem enged betekintést az ablakokon át a laktérbe.

Ez egy olyan jármű és lakótér egyszerre, ami percek alatt felállítható bárhol, és közben valódi szabadságot ad. Nemcsak arról szól, hogy A-ból B-be eljutsz, hanem arról is, hogy az otthonod jön veled – intelligensen, fenntarthatóan és meglepően kényelmesen.

Egy ilyen lakóbusz ára 328 ezer dollárról indul, amely átszámítva 108 millió forint, de egyelőre csak foglalót lehet leadni rá, ugyanis még csak koncepciófázisban van a dolog.