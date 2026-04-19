“Minek ellenség az olyannak, akinek ilyen testvére van?” – joggal tehetjük fel a kérdést magunkban az alábbi eset kapcsán. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség nemrég arról számolt be, hogy egy rendőri intézkedés hatására egészen szürreális ötlet pattant ki egy férfi fejéből.

Az egyenruhások Tatabányán állítottak meg április 13-án egy személyautót, amelynek egyik utasa nem volt bekötve. Az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően a rendőrök elkérték a volánnál ülő vezetői engedélyét. Ilyet azonban a 28 éves nő nem tudott felmutatni, ezért hivatalból feljelentést tettek ellene. A hátul ülő férfi viszont elismerte, hogy nem használta a biztonsági övet, ezért a közigazgatási bírság kiszabásához elkérték a személyi igazolványát.

Az utas azt mondta, hogy nincs nála a kért irat, ezért inkább bediktálta a személyes adatait, majd még a bírságcédulát is aláírta. Bár az adatok alapján valós személyt találtak a nyilvántartásban, az utas viselkedése gyanússá vált, ezért a járőrök jobban utánajártak a dolgoknak. Igénybe vették az arcfelismerő rendszert is, és megállapították, hogy a férfi a testvére adatait diktálta be.

Ezt követően a rendőrök előállították a férfit, akit később a tatabányai nyomozók hatóság félrevezetése vétségének megalapozott gyanúja miatt kihallgattak. Ha bölcsebb lett volna, akkor megúszta volna az egészet egy 20 ezer forintos bírsággal, de így minden bizonnyal majd egy ügyvédet is fel kell fogadnia.

Már csak az a kérdés, vajon mit szólt ehhez az egészhez a férfi testvére?

Nem ő volt az egyetlen mostanában, aki megpróbálta a testvérére húzni a vizes lepedőt. Tavaly év végén valaki az ikertestévét próbálta bemártani, teljesen alaptalanul. A közúti intézkedés során ugyanis a tesója adatait diktálta be. Mivel ez a vétség akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, nem ajánlott még rossz tréfából sem ilyet elkövetni. Ha valaki szándékosan valótlan adatot közöl a hatósággal, vagy olyan körülményt állít, amely alkalmas a megtévesztésre, bűncselekményt valósít meg.