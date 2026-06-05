Ahogy azt már megírtuk, a Forma-1 – európai idő szerint éjszaka, a közvetlen, helyi érintetteknek kora este – bejelentette, hogy egészen 20237-ig meghosszabbították a sportágban 2023-ban óta szereplő Las Vegas-i Nagydíj szerződését.

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A bejelentéshez ugyanakkor látványos show is társult, a monacói Port Hercule, azaz a kikötő felett drónbemutatóval tette közzé a hírt, melyen állítólg új európai rekordnak számító 3050 darab távirányított repülőeszköz alkotott különböző képeket összehangoltan. A 10 perces show-ban Las Vegas mellett Monaco 2035-ig szóló szerződését is hirdették. (Összevetésképp: a 2025-ös augusztus 20-i központi állami ünnepségen Budapesten 1300 drónt használtak.)

Részletek a csütörtöki F1-es fényjátékból:

 

A monacói show egyébként csak az öreg kontinensen csúcs a felhasznált eszközök számában, a Disney új parkja megnyitása alkalmából tvaly májusban 9000 ilyen eszközt vetett be Abu-Dzabiban, míg Kínában, Liucsian városában októberben tűzijátékokkal vegyítve kis híján 16 ezer drón röpködött koreografáltan.

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