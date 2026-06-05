Ahogy azt már megírtuk, a Forma-1 – európai idő szerint éjszaka, a közvetlen, helyi érintetteknek kora este – bejelentette, hogy egészen 20237-ig meghosszabbították a sportágban 2023-ban óta szereplő Las Vegas-i Nagydíj szerződését.

A bejelentéshez ugyanakkor látványos show is társult, a monacói Port Hercule, azaz a kikötő felett drónbemutatóval tette közzé a hírt, melyen állítólg új európai rekordnak számító 3050 darab távirányított repülőeszköz alkotott különböző képeket összehangoltan. A 10 perces show-ban Las Vegas mellett Monaco 2035-ig szóló szerződését is hirdették. (Összevetésképp: a 2025-ös augusztus 20-i központi állami ünnepségen Budapesten 1300 drónt használtak.)

Részletek a csütörtöki F1-es fényjátékból:

Vegas is here to stay! We’re racing through 2037, and celebrated the announcement with a spectacular drone show over Monaco. 🎆#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/tTVBctFOKT — F1 Las Vegas (@F1LasVegas) June 4, 2026

All 11 F1 teams were featured in a drone show above Monaco last night ✨#MonacoGP #LiquiMoly pic.twitter.com/L1x4KdCmcn — Autosport (@autosport) June 5, 2026

A monacói show egyébként csak az öreg kontinensen csúcs a felhasznált eszközök számában, a Disney új parkja megnyitása alkalmából tvaly májusban 9000 ilyen eszközt vetett be Abu-Dzabiban, míg Kínában, Liucsian városában októberben tűzijátékokkal vegyítve kis híján 16 ezer drón röpködött koreografáltan.