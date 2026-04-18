Olyan látványos Lamborghini tuningszett került reflektorfénybe, amely első ránézésre akár gyári fejlesztésnek is tűnhet, valójában azonban nincs köze az olasz gyártóhoz.

A Zacoe nevű műhely – amely többek között Ferrari-, Lamborghini-, McLaren- és BMW-modellekhez is kínál karbon kiegészítőket – ezúttal a Lamborghini Temerario számára készített egy brutális body kitet.

A csomag egyelőre digitális terveken létezik, de már most jól látszik: nem apró finomításokról van szó.

A teljes egészében szénszálas elemekből álló szett láthatóan a Huracán STO stílusából merít. Az autó elején új splitter és átdolgozott légbeömlők jelentek meg, a motorháztetőn pedig hangsúlyos szellőzőnyílások erősítik a harcias megjelenést. Az összkép már így is elég vad, de ez még semmi.

Oldalnézetből az új küszöbök szépen ráerősítenek az autó alapformájára, hátul viszont teljesen elszabadul a pokol. A legfeltűnőbb elem a tetőre került légbeömlő, amely nemcsak látványelem: a gyártó szerint segíti majd a motor hűtését azzal, hogy több levegőt juttat a motortérbe.

Ehhez társul egy hatalmas, fix hátsó szárny, amelyet hattyúnyak-stílusú tartók rögzítenek – ez a megoldás a versenyautók világából érkezett. Alatta egy markáns peremszpoiler és egy agresszív diffúzor zárja a sort, így a Temerario hátulról is legalább annyira fenyegető, mint elölről.

A Zacoe szerint nemcsak a látványon javítanak az elemek: a módosítások célja az áramlás optimalizálása és az aerodinamikai egyensúly növelése. Konkrét leszorítóerő-adatokat ugyan nem közöltek, de a gyártó állítja, hogy a csomag valódi funkcionális előnyt kínál majd.

Ilyen a gyári Lamborghini Temerario

Lamborghini Temerario A Temerario 1981 óta az első olyan középmotoros Lamborghini, ami V8-as motort kapott, és a márka első olyan sportmodellje, amelybe turbómotort szereltek. A hajtáslánc lelke a vadonatúj fejlesztésű 4,0 literes V8-as turbómotor, amely 800 lóerőt ad le 9000-9750/perc fordulatszám-tartományban. Igen, ez nem elgépelés: az L411 belső kódjelű motor csak 10.000/percnél szabályoz le, ami még a hipersportautók világában sem mindennapi. A szelepemelő himbákat ennél is nagyobb, akár 11 ezret elérő fordulatszámra méretezték. A motort két, nagy átmérőjű turbófeltöltő táplálja levegővel, a töltőnyomás 2,5 bar. A turbólyukat a motor és a duplakuplungos sebességváltó közé beépített villanymotor hidalja át. Ez a villanymotor ugyanúgy 110 kW-os, mint az a kettő, amelyek az első tengelyt hajtják. Míg azonban a száraz karteres benzinmotor mögé integrált, indítómotorként és generátorként is szolgáló egység legnagyobb forgatónyomatéka 300 Nm, a két elülső villanymotor együtt akár 2150 Nm-t tud leadni. Ha mind a négy motor összedolgozik, a hajtáslánc rendszerteljesítménye eléri a 920 lóerőt. Az új Lamborghini mindössze 2,7 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, a végsebesség a 343 km/óra.

Fontos részlet, hogy a komplett body kit úgy készült, hogy nem igényel vágást vagy visszafordíthatatlan módosítást az autón. Vagyis aki később meggondolja magát, egyszerűen visszaalakíthatja gyári állapotba a Temerariot.

Persze a valóság az, hogy az ilyen autók többsége ritkán lát versenypályát – sokkal inkább városi környezetben tűnnek fel, ahol a látvány legalább olyan fontos, mint a teljesítmény. Ebben pedig a Zacoe csomagja aligha okoz csalódást.