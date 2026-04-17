Egy ritka, mindössze 60 példányban készült Bugatti Chiron Pur Sport tulajdonosa állt meg tankolni egy Shell kúton Costa Mesában, amikor egy pillanatnyi kihagyás miatt kínos hibát vétett. A jelentet egy biztonsági kamera rögzítette.

Miután tankolt, a sofőr bement a kúthoz tartozó üzletben, majd visszatérve egyszerűen elfelejtette, hogy az autó még mindig a töltőpisztolyra van “kötve”. Beült, beindította a motort, és elindult – a vastag üzemanyagcsővel együtt.

A tömlő a biztonsági csatlakozásnál végül elszakadt, így nem tépte ki az egész kútoszlopot a Chrion vezetője.

Egy ilyen autónak az ára 3,6 millió dollár, ami nagyjából 1,3 milliárd forintnak felel meg. Ebben az esetében pedig minden apró sérülés komoly tétel, hiszen a karosszéria szénszálas elemei és az egyedi fényezés javítása rendkívül drága.

Olcsón megúszta

A történet végül meglepően „olcsón” zárult. A tulajdonos megállt, visszasétált a kúthoz, és rendezte a kárt: 200 dollárt (kb. 72 ezer forintot) fizetett a sérült berendezésért. Ez az összeg egy Bugatti esetében szinte aprópénz.

A legnagyobb szerencse azonban az volt, hogy az autón nem keletkezett látható sérülés: sem a szénszálas karosszéria, sem a fényezés nem sérült meg.

Bugatti Chiron Pure Sport Csupán hatvan darab készült a Bugatti Chiron Pur Sportból. A 8,0 literes, quad-turbós W16-os motor 1500 lóerőt és 1600 Nm nyomatékot ad le. A karbon kiegészítőknek és könnyű felniknek köszönhetően ez a változat 50 kg-mal lett könnyebb az alap Chironnál.

A technika sem ment meg mindentől

A Bugatti jelenleg már egy új korszak felé halad a legfrissebb modelljével, a Tourbillonnal, amely hibrid hajtást kapott. A gyártó egyre inkább olyan megoldásokon dolgozik, amelyek képesek kiszűrni az emberi hibákat is. Például olyan rendszereket fejlesztenek, amelyek érzékelik, ha nyitva van a tanksapka, és ilyenkor nem engedik elindulni az autót. Ezek a funkciók egyre több luxusautóban jelennek meg, hogy elkerüljék az ehhez hasonló kínos és költséges helyzeteket.

A costa mesai Bugatti végül sértetlenül távozott – a tulajdonos pedig egy életre megtanulta, hogy még egy 1,3 milliárdos autónál is ugyanaz az első szabály: tankolás után nézz vissza.