Ahogy világszerte, úgy a szomszédos országban is jelentős drágulás zajlik a töltőállomásokon: a benzin ára nagyjából 14 százalékkal, míg a dízelé mintegy 25 százalékkal emelkedett. Sőt, Németországhoz hasonlóan, az osztrákok is megnyitják a nemzeti kőolajtartalékokat.

A most elfogadott árstop több eszközzel próbálja kordában tartani az árakat:

  • egyrészt a kormány ideiglenesen csökkentené a jövedéki adót,
  • másrészt korlátozná a finomítók és benzinkutak árréseit és nyereségét.

Utóbbira akkor kerülne sor, ha a benzin vagy a dízel ára két hónap alatt több mint 30 százalékkal nőne.

A szabályozás gyorsan életbe léphet: a tervek szerint már áprilistól alkalmazni kezdik.

Az osztrák autóklub, az ÖAMTC adatai szerint jelenleg a dízel jövedéki adója literenként 39,7 cent (155 ft), míg a benziné 48,2 cent (186 ft) .

2026 márciusától a magas üzemanyagárak miatt az Európai Unió által megengedett minimumszintre csökkentette a jövedéki adót Magyarország. Ennek értelmében a 95-ös benzin jövedéki adója literenként 139,55 forintra, míg a gázolajé 128,28 forintra csökkent.

Ausztriában a benzinkutak csak heti három alkalommal emelhetik az áraikat – legalábbis április közepéig biztosan – írja az ADAC. Csökkenteni viszont bármikor lehet, így a rendszer eleve próbálja fékezni a hirtelen áremelkedéseket.

Nemzetközi üzemanyagárak (2026.03.25.):

Ország 95-ös Benzin Gázolaj
Törökország   474 Ft   585 Ft
Bosznia-Hercegovina   508 Ft   633 Ft
Málta   520 Ft   469 Ft
Bulgária   543 Ft   592 Ft
Macedónia   544 Ft   601 Ft
Moldova   557 Ft   579 Ft
Ukrajna   563 Ft   656 Ft
Ciprus   581 Ft   670 Ft
Montenegro   590 Ft   609 Ft
Szlovákia   591 Ft   593 Ft
Horvátország   601 Ft   649 Ft
Csehország   605 Ft   675 Ft
Andorra   607 Ft   655 Ft
Izland   607 Ft   681 Ft
Lengyelország   612 Ft   691 Ft
Spanyolország   612 Ft   687 Ft
Szlovénia   613 Ft   658 Ft
Szerbia   621 Ft   700 Ft
Litvánia   634 Ft   757 Ft
Nagy-Britannia   646 Ft   748 Ft
Olaszország   659 Ft   763 Ft
Luxemburg   670 Ft   806 Ft
Svédország   675 Ft   860 Ft
Magyarország   691 Ft   788 Ft
Románia   699 Ft   761 Ft
Lettország   701 Ft   803 Ft
Írország   712 Ft   748 Ft
Ausztria   714 Ft   818 Ft
Belgium   722 Ft   888 Ft
Észtország   727 Ft   803 Ft
Portugália   745 Ft   794 Ft
Finnország   746 Ft   789 Ft
Franciaország   754 Ft   818 Ft
Svájc   790 Ft   915 Ft
Görögország   790 Ft   797 Ft
Németország   800 Ft   882 Ft
Hollandia   874 Ft   874 Ft
Dánia   886 Ft   979 Ft
Norvégia   915 Ft   939 Ft

Mi a helyzet máshol?

Szlovéniában viszonylag alacsonyak az árak, így a szomszédos országokból érkező autósokat és a turistákat is vonzzák a szlovén benzinkutak. Ezért a szlovén kormány úgy döntött, hogy szigorítja a szabályokat: a járművek mostantól csak napi egyszer tankolhatnak, és maximum 50 liter üzemanyagot – ez ismerős lehet a magyaroknak, hiszen nálunk is hasonló volt a helyzet 2021-2022 környékén.

A múlt hét óta az olaszországi üzemanyagárak is jelentősen csökkentek . Az olasz kormány úgy döntött, hogy csökkenti a benzin és a dízel adóját, literenként 25 centtel (96 forint) mérsékelve az üzemanyagárakat. Ez az intézkedés Olaszország válasza a kutaknál tapasztalt meredek áremelkedésre. A szabályozás április 8-ig van érvényben.

A Szlovákiába irányuló üzemanyag- turizmus hiányt okozott. A szlovák kormány reagált: mostantól a külföldi utazók magasabb üzemanyagárakat fognak fizetni, mint a belföldi autósok. A külföldi autósok által a jövőben fizetendő ár az Ausztriában, a Csehországban és Lengyelországban számított átlagáron alapul. Továbbá április közepéig korlátozzák az üzemanyag-értékesítést, szóval limitálva van, hogy mennyit tankolhatnak az autósok. Kannákba például nem vihetnek el 10 liternél többet.

A görög kormány profitplafonnal válaszolt a magas árakra. A finomítók profitja literenként legfeljebb 5 cent lehet (16 forint), a benzinkutak profitmarzsa 12 cent (40 forint) literenként. Aki megszegi a szabályozást, milliós bírsággal nézhet szembe. A szabályozás 2026. június 30- ig van érvényben.

Bejelentették: üzemanyagár-plafont vezetnek be a szomszédok is 1
Váratlan fejlemény az üzemanyagok árában, erre kevesen számítottak
Pénteken nem az elmúlt hetekben megszokott irányba mozdul…