Ahogy világszerte, úgy a szomszédos országban is jelentős drágulás zajlik a töltőállomásokon: a benzin ára nagyjából 14 százalékkal, míg a dízelé mintegy 25 százalékkal emelkedett. Sőt, Németországhoz hasonlóan, az osztrákok is megnyitják a nemzeti kőolajtartalékokat.

A most elfogadott árstop több eszközzel próbálja kordában tartani az árakat:

egyrészt a kormány ideiglenesen csökkentené a jövedéki adót,

másrészt korlátozná a finomítók és benzinkutak árréseit és nyereségét.

Utóbbira akkor kerülne sor, ha a benzin vagy a dízel ára két hónap alatt több mint 30 százalékkal nőne.

A szabályozás gyorsan életbe léphet: a tervek szerint már áprilistól alkalmazni kezdik.

Az osztrák autóklub, az ÖAMTC adatai szerint jelenleg a dízel jövedéki adója literenként 39,7 cent (155 ft), míg a benziné 48,2 cent (186 ft) .

2026 márciusától a magas üzemanyagárak miatt az Európai Unió által megengedett minimumszintre csökkentette a jövedéki adót Magyarország. Ennek értelmében a 95-ös benzin jövedéki adója literenként 139,55 forintra, míg a gázolajé 128,28 forintra csökkent.

Ausztriában a benzinkutak csak heti három alkalommal emelhetik az áraikat – legalábbis április közepéig biztosan – írja az ADAC. Csökkenteni viszont bármikor lehet, így a rendszer eleve próbálja fékezni a hirtelen áremelkedéseket.

Nemzetközi üzemanyagárak (2026.03.25.):

Ország 95-ös Benzin Gázolaj Törökország 474 Ft 585 Ft Bosznia-Hercegovina 508 Ft 633 Ft Málta 520 Ft 469 Ft Bulgária 543 Ft 592 Ft Macedónia 544 Ft 601 Ft Moldova 557 Ft 579 Ft Ukrajna 563 Ft 656 Ft Ciprus 581 Ft 670 Ft Montenegro 590 Ft 609 Ft Szlovákia 591 Ft 593 Ft Horvátország 601 Ft 649 Ft Csehország 605 Ft 675 Ft Andorra 607 Ft 655 Ft Izland 607 Ft 681 Ft Lengyelország 612 Ft 691 Ft Spanyolország 612 Ft 687 Ft Szlovénia 613 Ft 658 Ft Szerbia 621 Ft 700 Ft Litvánia 634 Ft 757 Ft Nagy-Britannia 646 Ft 748 Ft Olaszország 659 Ft 763 Ft Luxemburg 670 Ft 806 Ft Svédország 675 Ft 860 Ft Magyarország 691 Ft 788 Ft Románia 699 Ft 761 Ft Lettország 701 Ft 803 Ft Írország 712 Ft 748 Ft Ausztria 714 Ft 818 Ft Belgium 722 Ft 888 Ft Észtország 727 Ft 803 Ft Portugália 745 Ft 794 Ft Finnország 746 Ft 789 Ft Franciaország 754 Ft 818 Ft Svájc 790 Ft 915 Ft Görögország 790 Ft 797 Ft Németország 800 Ft 882 Ft Hollandia 874 Ft 874 Ft Dánia 886 Ft 979 Ft Norvégia 915 Ft 939 Ft

Mi a helyzet máshol?

Szlovéniában viszonylag alacsonyak az árak, így a szomszédos országokból érkező autósokat és a turistákat is vonzzák a szlovén benzinkutak. Ezért a szlovén kormány úgy döntött, hogy szigorítja a szabályokat: a járművek mostantól csak napi egyszer tankolhatnak, és maximum 50 liter üzemanyagot – ez ismerős lehet a magyaroknak, hiszen nálunk is hasonló volt a helyzet 2021-2022 környékén.

A múlt hét óta az olaszországi üzemanyagárak is jelentősen csökkentek . Az olasz kormány úgy döntött, hogy csökkenti a benzin és a dízel adóját, literenként 25 centtel (96 forint) mérsékelve az üzemanyagárakat. Ez az intézkedés Olaszország válasza a kutaknál tapasztalt meredek áremelkedésre. A szabályozás április 8-ig van érvényben.

A Szlovákiába irányuló üzemanyag- turizmus hiányt okozott. A szlovák kormány reagált: mostantól a külföldi utazók magasabb üzemanyagárakat fognak fizetni, mint a belföldi autósok. A külföldi autósok által a jövőben fizetendő ár az Ausztriában, a Csehországban és Lengyelországban számított átlagáron alapul. Továbbá április közepéig korlátozzák az üzemanyag-értékesítést, szóval limitálva van, hogy mennyit tankolhatnak az autósok. Kannákba például nem vihetnek el 10 liternél többet.

A görög kormány profitplafonnal válaszolt a magas árakra. A finomítók profitja literenként legfeljebb 5 cent lehet (16 forint), a benzinkutak profitmarzsa 12 cent (40 forint) literenként. Aki megszegi a szabályozást, milliós bírsággal nézhet szembe. A szabályozás 2026. június 30- ig van érvényben.