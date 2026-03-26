Ahogy világszerte, úgy a szomszédos országban is jelentős drágulás zajlik a töltőállomásokon: a benzin ára nagyjából 14 százalékkal, míg a dízelé mintegy 25 százalékkal emelkedett. Sőt, Németországhoz hasonlóan, az osztrákok is megnyitják a nemzeti kőolajtartalékokat.
A most elfogadott árstop több eszközzel próbálja kordában tartani az árakat:
- egyrészt a kormány ideiglenesen csökkentené a jövedéki adót,
- másrészt korlátozná a finomítók és benzinkutak árréseit és nyereségét.
Utóbbira akkor kerülne sor, ha a benzin vagy a dízel ára két hónap alatt több mint 30 százalékkal nőne.
A szabályozás gyorsan életbe léphet: a tervek szerint már áprilistól alkalmazni kezdik.
Az osztrák autóklub, az ÖAMTC adatai szerint jelenleg a dízel jövedéki adója literenként 39,7 cent (155 ft), míg a benziné 48,2 cent (186 ft) .
2026 márciusától a magas üzemanyagárak miatt az Európai Unió által megengedett minimumszintre csökkentette a jövedéki adót Magyarország. Ennek értelmében a 95-ös benzin jövedéki adója literenként 139,55 forintra, míg a gázolajé 128,28 forintra csökkent.
Ausztriában a benzinkutak csak heti három alkalommal emelhetik az áraikat – legalábbis április közepéig biztosan – írja az ADAC. Csökkenteni viszont bármikor lehet, így a rendszer eleve próbálja fékezni a hirtelen áremelkedéseket.
Nemzetközi üzemanyagárak (2026.03.25.):
|Ország
|95-ös Benzin
|Gázolaj
|Törökország
|474 Ft
|585 Ft
|Bosznia-Hercegovina
|508 Ft
|633 Ft
|Málta
|520 Ft
|469 Ft
|Bulgária
|543 Ft
|592 Ft
|Macedónia
|544 Ft
|601 Ft
|Moldova
|557 Ft
|579 Ft
|Ukrajna
|563 Ft
|656 Ft
|Ciprus
|581 Ft
|670 Ft
|Montenegro
|590 Ft
|609 Ft
|Szlovákia
|591 Ft
|593 Ft
|Horvátország
|601 Ft
|649 Ft
|Csehország
|605 Ft
|675 Ft
|Andorra
|607 Ft
|655 Ft
|Izland
|607 Ft
|681 Ft
|Lengyelország
|612 Ft
|691 Ft
|Spanyolország
|612 Ft
|687 Ft
|Szlovénia
|613 Ft
|658 Ft
|Szerbia
|621 Ft
|700 Ft
|Litvánia
|634 Ft
|757 Ft
|Nagy-Britannia
|646 Ft
|748 Ft
|Olaszország
|659 Ft
|763 Ft
|Luxemburg
|670 Ft
|806 Ft
|Svédország
|675 Ft
|860 Ft
|Magyarország
|691 Ft
|788 Ft
|Románia
|699 Ft
|761 Ft
|Lettország
|701 Ft
|803 Ft
|Írország
|712 Ft
|748 Ft
|Ausztria
|714 Ft
|818 Ft
|Belgium
|722 Ft
|888 Ft
|Észtország
|727 Ft
|803 Ft
|Portugália
|745 Ft
|794 Ft
|Finnország
|746 Ft
|789 Ft
|Franciaország
|754 Ft
|818 Ft
|Svájc
|790 Ft
|915 Ft
|Görögország
|790 Ft
|797 Ft
|Németország
|800 Ft
|882 Ft
|Hollandia
|874 Ft
|874 Ft
|Dánia
|886 Ft
|979 Ft
|Norvégia
|915 Ft
|939 Ft
Mi a helyzet máshol?
Szlovéniában viszonylag alacsonyak az árak, így a szomszédos országokból érkező autósokat és a turistákat is vonzzák a szlovén benzinkutak. Ezért a szlovén kormány úgy döntött, hogy szigorítja a szabályokat: a járművek mostantól csak napi egyszer tankolhatnak, és maximum 50 liter üzemanyagot – ez ismerős lehet a magyaroknak, hiszen nálunk is hasonló volt a helyzet 2021-2022 környékén.
A múlt hét óta az olaszországi üzemanyagárak is jelentősen csökkentek . Az olasz kormány úgy döntött, hogy csökkenti a benzin és a dízel adóját, literenként 25 centtel (96 forint) mérsékelve az üzemanyagárakat. Ez az intézkedés Olaszország válasza a kutaknál tapasztalt meredek áremelkedésre. A szabályozás április 8-ig van érvényben.
A Szlovákiába irányuló üzemanyag- turizmus hiányt okozott. A szlovák kormány reagált: mostantól a külföldi utazók magasabb üzemanyagárakat fognak fizetni, mint a belföldi autósok. A külföldi autósok által a jövőben fizetendő ár az Ausztriában, a Csehországban és Lengyelországban számított átlagáron alapul. Továbbá április közepéig korlátozzák az üzemanyag-értékesítést, szóval limitálva van, hogy mennyit tankolhatnak az autósok. Kannákba például nem vihetnek el 10 liternél többet.
A görög kormány profitplafonnal válaszolt a magas árakra. A finomítók profitja literenként legfeljebb 5 cent lehet (16 forint), a benzinkutak profitmarzsa 12 cent (40 forint) literenként. Aki megszegi a szabályozást, milliós bírsággal nézhet szembe. A szabályozás 2026. június 30- ig van érvényben.