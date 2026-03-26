Az elmúlt hetekben tapasztalt, rohamosan növekvő tendencia után pénteken kisebb fordulat jön: ezúttal lefelé mozdul mindkét üzemanyagtípus piaci ára.

A benzin nagykereskedelmi ára négy, míg a gázolajé nyolc forinttal csökken.

A védett árak két héttel ezelőtti bevezetése óta extrém drágulás volt az üzemanyagok piacán: a Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin aktuális piaci átlagára 691, a gázolajé pedig már 788 forint. A benzin piaci ára majdnem száz forinttal magasabb az 595 forintos védett árnál, a gázolaj 615 forintos védett ára 173 forinttal van a piaci ár alatt.

A Független Benzinkutak Szövetsége közleményben kérte a magyar autósokat, hogy tankoljanak kevesebbet.