A védett árak két héttel ezelőtti bevezetése óta extrém drágulás volt az üzemanyagok piacán: a Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin aktuális piaci átlagára 691, a gázolajé pedig már 788 forint. A benzin piaci ára majdnem száz forinttal magasabb az 595 forintos védett árnál, a gázolaj 615 forintos védett ára 173 forinttal van a piaci ár alatt.

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) közleményében azt írta, eljött az ideje annak, hogy az ellátásbiztonság fenntartása érdekében felelős magatartást tanúsítsanak az autósok. “Kérünk minden józanul gondolkodó embert, hogy vizsgálja felül üzemanyag-felhasználási szokásait, és tegyen meg mindent a fogyasztás csökkentése érdekében” – áll a közleményben.

Az FBSZ szerint az ország készlete nem végtelen, ha pedig többet veszünk ki, mint teszünk bele, elfogy. A finomítói nehézségek jó ideje ismertek, a védett árak miatt pedig jelenleg nincs behozatal az országba, mert a kereskedőknek nem éri meg.

A szervezet arra is kéri az autósokat, hogy a védett árra való jogosultság igazolásához tartsák maguknál forgalmi engedélyüket, segítve ezzel a rendszámok gyors ellenőrzését. Ez nem kötelező ugyan, de a rendszám hitelt érdemlő ellenőrzéséhez ez a hatóságok által is ajánlott leggyorsabb és legegyszerűbb eljárás.