A védett ár bevezetése óta eddig 1750 benzinkutat ellenőrzött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A leggyakrabban a (magyar, angol nyelvű) tájékoztatási, illetve a védett ár feltüntetési kötelezettséget mulasztották el.

Illegális kannába tankolás miatt a revizorok hét benzinkutat értek tetten. A minimumbírság összege rendkívül magas: akármilyen kis kannába töltik illegálisan a védett árú üzemanyagot, a NAV köteles a hatmillió forintos bírságot kiszabni.

A nagy üzemanyagfelhasználói telephelyek esetében az eddigi vizsgálati tapasztalat pozitív. A NAV járőrei a rendőrséggel – vegyes járőrpárost alkotva – március 17-19. között 2614 vizsgálatot végeztek. Kiderült, hogy az eddig ellenőrzött nagy üzemanyagfelhasználói telephelyek ismerik, és be is tartják a védett árra vonatkozó szabályokat.

A NAV folytatja az ellenőrzéseket, a szabályozást megszegő üzemeltetők súlyos bírságra számíthatnak. Ha például külföldi rendszámú járműnek a kedvezményes, védett áron adják el az üzemanyagot a benzinkúton, vagy a telephelyeken védett árú üzemanyaggal külföldi rendszámú járművet töltenek fel, esetleg azt – a szabályokat kijátszva – nem a benzintankba töltik, akkor a NAV akár 15 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki.