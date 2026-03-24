Szerdán is emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára Magyarországon, újabb 12 forinttal drágul literenként. A benzin beszerzési ára ezúttal változatlan marad.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a benzin aktuális átlagára 686, a gázolajé 769 forint. Vagyis a különbség a védett és a piaci árak között tovább nőtt: a 95-ös benzinnél már 91 forint, míg a gázolaj esetében 153 forint literenként.

Holoda Attila korábban a Mol egyik vezetője, majd energiaügyi helyettes államtitkár volt. A Vezessnek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy “nem volt jó döntés” a védett árak bevezetése, komoly problémákat okozhat.

A szakértő arra számít, hogy már nem sokáig lehet tartani a védett árakat, bárki is lesz hatalmon a választások után, “kevés a játéktér.”