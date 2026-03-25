Számos hazai autósnak még mindig gondot okoz két, első ránézésre hasonlónak tűnő közlekedési tábla megkülönböztetése, pedig egészen más szerepük van – és a félreértés könnyen szabálytalansághoz vezethet.

A „kötelező haladási irány” tábla egyértelmű utasítást ad: azt jelzi, hogy az adott kereszteződésben merre haladhatsz tovább. Nem ajánlásról van szó, hanem kötelező érvényű szabályról.

Ezeket a táblákat közvetlenül a kereszteződés előtt helyezik ki, és az ott végrehajtandó manővert határozzák meg. Ha például csak jobbra mutató nyilat látsz, akkor nincs mérlegelési lehetőség – nem mehetsz egyenesen vagy balra.

Az „egyirányú forgalmi út” tábla ezzel szemben nem utasít, hanem tájékoztat: azt mutatja meg, hogy az adott útszakaszon minden jármű egy irányba halad.

Ez a jelzés általában az utca elején, valamint az útszakasz mentén ismételve jelenik meg. A legfontosabb üzenete, hogy szemből nem érkezhet forgalom – ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy minden kereszteződésben csak egyféleképpen lehet továbbhaladni.

A két tábla közti különbség lényege röviden:

a kötelező haladási irány konkrét manővert ír elő egy adott helyen,

az egyirányú utca viszont csak az út forgalmi rendjéről ad információt.

A szabályok figyelmen kívül hagyása nemcsak balesetveszélyes, hanem bírságot is érhet. Egy tiltott irányba történő kanyarodás vagy a kötelező haladási irány megszegése egyértelmű szabálysértés. Szóval jó tisztában lenni vele, melyik tábla, mit jelent.

