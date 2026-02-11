Az utóbbi 5-10 évben jócskán átalakult a közlekedés, és bizony bőven van olyan dolog, amire egyelőre nincs szabályozás, szóval ideje volt, hogy alaposan átdolgozzák döntéshozónk a KRESZ- szabályokat.

Igaz, még csak a tervezet készült el, de már ez is jól mutatja, mi vár a közlekedőkre a jövőben, amikor a törvényhozók elfogadják azt.

Galériában a tervezetben található új KRESZ-táblák, a képek alatt pedig olvashatjátok jelentésüket:

5 fotó

Mi volt az új KRESZ megalkotóinak a kiindulópontja?

Az elmúlt két évben a Vezess többször bent járt a közlekedési minisztériumban, és többször tudósítottunk az új KRESZ formálódásáról. A jogalkotók szerint a kiindulópontjuk hét, a KRESZ-ben újonnan megfogalmazott alapelv volt:

Személy- és vagyonbiztonság

Szabálykövetés

Együttműködés

Esélyegyenlőség

Bizalmi elv

Fenntarthatóság

Elvárható döntés

De lesz még néhány újdonság, korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla: