A közlekedésben számtalan bosszúság és veszélyes helyzet adódik abból, ha a sofőrök rutinszerűen vezetnek, és egy adott szituációban nem tudják másodpercek töredéke alatt dekódolni az elsőbbségadási kötelezettséget. Van két táblánk, amelyek témájukat tekintve testvérek, hiszen mindkettő az útszűkületek áthaladási sorrendjét hivatott szabályozni, vizuálisan mégis teljesen más világot képviselnek.

Mutatjuk, hogyan raktározd el a vizuális memóriádban úgy, hogy soha többé ne kelljen gondolkodnod rajtuk!

1. Kör alakú, piros szegéllyel

Nekünk kell lassítanunk! A KRESZ 12. § c) bekezdése szerint ez a tábla a „Szembejövő forgalom elsőbbségét” jelzi.

Vizuálisan úgy néz ki, mint a legtöbb tiltó tábla: kör alakú, fehér alapon vastag piros szegéllyel. A közepén két nyíl található: a mi haladási irányunkat (felfelé) egy piros nyíl mutatja, míg a szemből érkezőkét egy fekete.

2. A kék, négyzet alakú

Miénk a pálya! A KRESZ 12. § d) pontja értelmében ez a tábla az „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” utasítást takarja. Ez egy kék alapú, négyzet alakú tábla. Itt a mi haladási irányunkat a fehér nyíl mutatja (felfelé), míg a szemből érkezőkét egy lefelé mutató piros.

Vagyis ha utóbbit látjuk, akkor hamarabb áthaladhatunk, mint a szemből érkező, míg ha előbbit, akkor meg kell várnunk, míg elhalad a szemből érkező forgalom.