Bár a 2026. márciusi globális árrobbanás (és a közel-keleti események) nyomán a magyar kormány ismét beavatkozott, és 595 forintos benzines, illetve 615 forintos gázolajos „védett árat” vezetett be a hazai autósoknak, külföldön csak kapkodják a fejüket a közlekedők a napról napra emelkedő árakat nézve.
A TikTokon és más platformokon épp egy olyan „trükk” pörög sokmilliós nézettséggel (egy youtube_allmedia nevű felhasználó jóvoltából), amely látszólag legális ingyen benzint ígér. A módszer pofonegyszerűnek tűnik: tankolás előtt fogd meg a kútoszlop vastag gumicsövét, és szépen csorgasd ki belőle, ami benne maradt. A videó szerint ezzel 5–10 liter (!) olyan üzemanyaghoz juthatunk ingyen, amit az előttünk lévő már kifizetett.
Hogy poén, vagy komolyan gondolta az nem derült ki, mert az árrobbanás vicceit már többen elsütötték. Szerencsére sok kommentelő vette a lapot: valaki azt kérdezte: „Villanyautóknál is beválik?”, míg egy másik kommentelő szárazon csak annyit írt: „Én olyankor az egész kútoszlopot jobbra döntöm.”
Ahhoz, hogy megértsük, miért óriási átverés a videó, elég benézni a modern kútoszlopok burkolata alá. Amint a korábbi vásárló befejezi a tankolást és elengedi a pisztoly ravaszát, a szivattyú automatikusan leáll. A rendszerben található szelep azonnal zár, megakadályozva, hogy az üzemanyag visszafolyjon, és egyben nyomás alatt tartja a rendszert.
Tény, hogy a töltőpisztolyban és a gumicsőben marad minimális folyadék. Csakhogy ez a mennyiség jó, ha eléri az 1-2 decilitert – fényévekre van az ígért 5-10 litertől (ami fizikailag sem férne el egy ekkora csőszakaszban).
A lényeg azonban a mérés folyamata: az áramlásmérő egység (amely szigorúan hitelesített) mindig a cső előtt helyezkedik el. A kútoszlop számlálója kizárólag azt a mennyiséget pörgeti, ami a te mérésed indítása és a ravasz meghúzása után halad át a műszeren.
legkifizetődőbb technika azonban továbbra is a jobb lábunkban keresendő: a tudatos, előrelátó vezetés, az autópályás tempó 130-ról 120 km/h-ra való mérséklése és a guminyomás kéthetenkénti ellenőrzése együttesen 10-15%-kal is csökkentheti az autó étvágyát. Ez pedig minden kútoszlop-rángatásnál többet hoz a konyhára, méghozzá teljesen legálisan.