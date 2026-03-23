Szoboszlai Dominik ezúttal nem a pályán, hanem az Instagramon kedvezett rajongóinak néhány fotóval, amin keresztül bepillanthattunk hétköznapjaiba. A magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpool támadó középpályása elég feltűnő szettben pózolt saját Lamborghini Revueltója előtt. A kabátja miatt az autórajongók is felhúzhatják szemöldöküket.

Szoboszlai egy különleges, KidSuper x Mercedes-Benz Racer Jacket kabátot visel, amelynek az ára 1000 dollár körül mozog, átszámítva 330 ezer forint.

A háttérben megbújó, 1015 lóerős Lamborghini azonban nem az egyetlen autója a magyar játékosnak: egy nemrég adott interjúban maga is elárulta, hogy jelenleg egy Range Rovert és egy Mercedest is használ a mindennapokban. A pontos típusokról nem beszélt, de ha visszaemlékszünk, 2024-ben többször is feltűnt Magyarországon egy SZD-010 rendszámú Mercedes-AMG G63 volánja mögött. A rendszám aligha véletlen, hiszen a válogatottban is a 10-es mezszámot viseli.

A Szoboszlai által viselt KidSuper x Mercedes-Benz Racer Jacket nem egy sima merch vagy random dizájnerdarab, hanem egy elég komoly divat–autóipari együttműködés része. A Mercedes nem csak ruhát akart eladni: ez egy nagyobb kreatív program része, a „Class of Creators” nevű kezdeményezésé, ahol különböző alkotók szabad kezet kapnak, hogy újraértelmezzék a márkát.

KidSuper ebben a projektben egy teljesen egyedi, művészeti Mercedes-Benz CLA koncepcióautót is készített és egy limitált ruhakollekciót tervezett hozzá. A kollekció 13 darabból áll, és a klasszikus autós/versenyzői ruházatot keveri a KidSuper-féle színes, művészi stílussal.

A kollab 2025 nyarán, a párizsi divathéten debütált, maga a ruházati kollekció 2025 őszén került piacra. A konkrét Racer Jacket 2025. október 10-én jelent meg.

A Mercedes-Benz újdonsága, a CLA harmadik generációja durván egy éve mutatkozott be a nagyközönségnek, és már nem Magyarországon gyártják. Az autó hűtőmaszkját világító csillagok pettyezik, pontosan 142 darab, legalábbis az elektromos verzióban – a CLA ugyanis 48V-os hibridként és tisztán elektromos hajtással is elérhető; utóbbiakra a EQ Technology utótag utal.

A hátsókerék-hajtású CLA 250+ legnagyobb teljesítménye 200 kW (272 LE)– amelyet már teszteltünk is -, az összkerékhajtású CLA 350 4MATIC pedig 260 kW-ot (354 LE) tud. Az akkumulátor mindkét esetben 85 kWh kapacitású, akár 320 kW-tal tölthető. A kisebbik modell 10 perc alatt akár 325 kilométerre elegendő energiát tud magához venni, ugyanennek a verziónak a WLTP-szabvány hatótávolsága akár 792 km. A csúcsverziónak szánt 350 4MATIC esetében ezeknek az értékeknek a maximuma 315 km és 771 km.

Végül egy kis apróság, de a fent említett interjúból az is kiderült, hogy Szoboszlai kedvenc filmje a Halálos iramban…az összes.