Ma este a Puskás Arénában minden szem a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőre szegeződik, ahol Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo vezetik csapataikat a győzelem reményében. A két sztárjátékos „párharca” azonban nemcsak a pályán érdekes, hanem garázsaikban is. Mióta Dominik a Liverpool egyik meghatározó játkosa lett, ő is kezd belemerülni a luxus világába, amit legújabb autója is jól szimbolizál.

Szoboszlai és a Lamborghini Revuelto (kb. 200 millió forint)

Szoboszlai az olasz sportautót durván egy éve vásárolta, akkor még csak találgatások voltak, hogy valóban az övé-e, de azóta kiderült, hogy igen.

A Revuelto 6,5 literes motorja a Lamborghini valaha volt legerősebb V12-es erőforrásának számít a maga 825 lóerős teljesítményével, amire az elektromos rásegítés még rádob 190 lóerőt. Az 1015 lóerős rendszerteljesítmény 2,5 másodperces gyorsulást (0‒100 km/óra), valamint 350 km/óránál is magasabb csúcssebességet tesz lehetővé.

A Revuleto ára durván 200 millió forint, nevét pedig egy bikáról kapta, aki az 1880-as években uralta a barcelonai viadalokat.

Ronaldo és a Bugatti Centodieci (kb. 3,3 milliárd forint)

Cristiano Ronaldo autógyűjteményének koronája egyértelműen a Bugatti Centodieci, amelyből mindössze tíz darabot gyártottak. A 1600 lóerős szörnyeteg 2,4 másodperc alatt repíti százra tulajdonosát, és akár 380 km/órás végsebességre is képes – ez a pályán is illene Ronaldo tempójához, aki 40. évesen sem nagyon lassít.

A kész autót már 2019-ben bemutatták, de a tulajdonsoknak 2022-ig kellett várniuk, mire elérhető közelségbe kerültek a tízdarabos széria példányai. Ronaldo állítólag a 2022-es katari világbajnokság előtt kapta meg az autót, melynek ára durván 3,3 milliárd forintnak felel meg. Nyilván azóta már sokkal többet ér, az erősen limitált szériának köszönhetően.

De a pályán mindez másodlagos lesz: ott nem a lóerők, hanem a gólok számítanak. A kérdés már csak az, hogy kedden 20:45 perkor kezdődő, Magyarország-Portugália Vb-selejtezőt melyik csapat nyeri, és húzhatja be a 3 pontot. Reméljük hazai győzelmet ünnepelhetünk.