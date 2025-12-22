A több mint 400 millió dolláros (132 milliárd ft) vagyonnal rendelkező dubaji herceg nem mindennapi okból zárta körbe kordonnal egyik luxusautóját még 2020-ban, egy 585 lóerős, Mercedes-AMG G63-ast. A méregdrága terepjáró ugyanis ideiglenes menedékké vált egy galamb számára.

A herceg egy reggel arra ébredt, hogy az árnyékban parkoló G-osztályos motorháztetőjén – egészen pontosan a géptető és a szélvédő találkozásánál – egy galamb telepedett meg, sőt fészket is rakott. Nem éppen az a látvány, amit az ember egy ikonikus, luxuskivitelű G-Wagentől várna.

Így néz ki a G63

11 fotó

Sokan ilyenkor valószínűleg megpróbálnák elzavarni a madarat, ám a dubaji trónörökös másként döntött. Inkább körbekordonozta az autót, hogy senki se zavarhassa meg a galambot, amíg az a hűvösben költ.

Az Instagramon is megosztott képeken a madár feltűnően nyugodtan üldögél a Mercedes elején, mintha mindig is ott lett volna. A gesztus gyorsan bejárta az internetet, sokan dicsérték a herceg emberségét és állatszeretetét.

Bár köztudott, hogy a madárürülék savas hatása akár a fényezést is károsíthatja, ebben az esetben ez szemmel láthatóan másodlagos szempont volt. A trónörökös köztudottan nagy állatbarát, így nem is meglepő, hogy hagyta a galambot békésen megpihenni, egészen addig, amíg ki nem keltek és ki nem repültek a fiókák.

A történet apró, mégis beszédes példája annak, hogy a luxus és a vagyon mellett néha az egyszerű kedvesség a legnagyobb érték.