Eredetileg az előző, 2018-as modellváltás (W463a) után jutott eszébe a Brabusnak, hogy pick-upot, sőt: háromtengelyes pick-upot épít a Mercedes G-osztály terepjárójából, annak is az AMG-verziójából. Tavaly azonban megjelent a W465, a G-osztály új generációja, a Brabus pedig kötelességtudóan elkészítette félelmetes óriásának legújabb kiadását.

Az autóhoz külön acél alvázat építettek, a teljes hossz 623 cm. Három tengely, méghozzá három portáltengely dolgozik alatta, a szabad hasmagasság így 47 cm. A futómű adaptív, az utastérből kézzel is szabályozható, fejlesztésében a KW-vel működött együtt a Brabus.

A kerekek 22 colos Brabus Monoblock HD darabok, amelyekre 325/55-ös vegyes használatú abroncsokat feszítettek. Hogy elférjenek – na meg hogy jól mutasson az autó ­–, széles kerékívtoldatokat szereltek fel fényezetlen szénszálas kompozitból.

A karosszéria több elemét, illetve a plató oldalfalait is karbon kompozitból készítették el. Jutott a nemes anyagból a lökhárítóra is, bár csak dísznek; elöl csörlőt integráltak ebbe az elembe. A fülke mögött, a platón matt fekete bukókeret emelkedik a magasba.

A motor a szokásos 4,0 literes, V8-as turbó, amelyet itt 800 lóerőre és 1000 Nm-re hangoltak. A három hajtott tengely és a vélhetően irdatlan tömeg (hivatalos adat nincs) ellenére 5,8 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára a monstrum, a végsebességet 210 km/órában maximálták.

Az utastérben fekete bőr és Dinamica szintetikus mikroszálas anyag várja az utasokat.

A Brabus XLP 800 6×6 Adventure csak megrendelésre készül, nettó ára 1,161 millió euró, azaz 460 millió forint.

Alább videón is megnézheted a Brabus hatlábú gigászát.

